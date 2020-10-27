Baraj hangi gün? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj dizisi oyuncuları kimler?

Baraj 11. bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj 10. son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle... Baraj son fragmanında neler oluyor?

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 11. yeni bölümüyle yine salı 27 Ekim Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in Nazım'ı seçmesi Tarık için büyük bir hayal kırıklığı yaratır, bu yüzden Fulya ile nişan hazırlıklarını hızlandırır. Nehir'i arayan polis, onun Nazım ile bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Nehir ise Nazım'ın suçlanmasındansa kendini ele vermek ister ama Nazım'ın Nehir'i kaybetmeye hiç niyeti yoktur.