Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu
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Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu

Baraj gölüne giren Yusuf, boğulduMALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğuldu.

24.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:59

Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu

MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte gezmek için baraj gölü kıyısına giden Yusuf Samet Kezer, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kezer, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Kezer'in cesedi suyun 9 metre derinliğinde bulunarak barajdan çıkarıldı. Yusuf Samet'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baraj gölüne giren Yusuf, boğuldu

Kaynak: DHA

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