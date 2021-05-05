Baraj final mi olacak? Baraj dizisi final mi oluyor? Baraj ne zaman final olacak?
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Baraj final mi olacak? Baraj dizisi final mi oluyor? Baraj ne zaman final olacak?

Baraj final mi olacak? Baraj dizisi final mi oluyor? Baraj ne zaman final olacak?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Fox Tv'nin sevilen dizisinden final haberi geldi. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın bulunduğu sevilen dizi Baraj için gelen final haberi izleyenleri üzdü. Baraj final mi olacak? Baraj dizisi final mi oluyor? Baraj ne zaman final olacak?

Yapımcılığını MED Yapım ve No: 9 Productions'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini ise Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği Baraj'da üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları bir ilişki anlatılıyordu. Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu. Baraj final mi yapıyor? Baraj kaç bölüm sonra bitecek? İşte tüm merak edilenler..

BARAJ FİNAL Mİ OLACAK?

Baraj dizisi hem hikayenin bir sezon oluşu, hem FOX TV devam etmeme kararı nedeniyle final yapıyor. Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük gibi gençler şimdiden yeni dizilerle anlaştığı bilgisi geliyor. Bu sebeple Baraj dizisi kesin olarak final yapacak.

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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