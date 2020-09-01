Baraj dizisinin Tarık Yılmaz'I Burak Yörük kimdir? Tarık Yılmaz karakteri kimdir? Baraj dizisinin Tarık Yılmaz'ı Burak Yörük, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Burak Yörük kimdir? Tarık Yılmaz karakteri kimdir?

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TARIK YILMAZ KARAKTERİ KİMDİR?

Tarık; 25-30 yaşlarında yakışıklı, çekici, karizmatik, kadınlar ve ilişkiler konusunda uzman sayılabilecek bilgiye ve yeteneğe sahip biridir. Sözcükleri kullanmadaki başarısıyla elde edemeyeceği kadının olmadığına inanır. Zamanını tavladığı zengin kadınların hayatlarına ortak olup paralarını yiyerek lüks içinde geçirmektedir. Sorumsuz ve vurdumduymazdır. Aşka inanmaz. Duygusallık ve romantizmi sadece amacına ulaşmak için kullanılır. Kadınlar ve lüks yaşam tutkusudur. Ancak parasını harcadığı bir kadının tekinsiz babası onu fark eder ve hem kızından uzaklaştırmak, hem de kızından yediği paraları geri ödetmek için onu sahibi olduğu baraj inşaatına gönderir. Nazım ustanın himayesine emanet eder. Tarık ait olmadığı bu ortamdan kaçmaya çalışır ancak tüm yollar Nazım'a çıkmaktadır. Nazım ile bir üstünlük mücadelesi başlar. Ve sonunda alacağı intikam ayağına gelir. Nazım yazıştığı kadına Tarık'ın fotoğrafını göndermiştir. Tarık'tan iki günlüğüne yerine geçmesini ister. Bu durumu kendi konforuna kullanan Tarık için, süreç içinde Nehir'e olan hislerinin aşka dönüşmesi her şeyi çıkmaza sokacaktır. Aşk ile ilk defa karşılaşan, üstelik bunu bir başkasının sevdiği kadına karşı hisseden Tarık için bildiklerini unuttuğu yeni bir macera başlayacaktır.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1995

Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,92 m

Eğitim: Beykent Üniversitesi

26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da doğan Burak Yörük, kariyerine 2002'de "çocuk oyuncu" olarak başladı. Beykent Üniversitesi'nin "Tiyatro bölümünde" eğitimini sürdüren Burak Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı.Genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda vizyona giren "4N1K" filminde Barış Ozansoy karakteri ile kariyerine büyük bir adım atarak sinema dünyasına "Merhaba" dedi. Yörük ayrıca, aynı filmin devamı olan "4N1K-2"de rol aldı.

Burak Yörük'ün Oynadığı Diziler

Baraj 2020

4N1K/ Barış/ 2018

Ben Onu Çok Sevdim/ Aydın Menderes/ 2013

20 Dakika/ Tayfur/ 2013

Biz Boşanıyoruz/ Cancan/ 2004

Burak Yörük'ün Oynadığı Filmler

4N1K 2/ Barış/ 2018

4N1K/ Barış/ 2017