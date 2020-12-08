Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baraj yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Baraj yeni bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Baraj bugün ekranlara geliyor. Beğeniyle izlenilen dizinin yayım saati ne zaman? Dizinin günü mü değişti? Yeni günü ne zaman? Baraj dizisi final mi yapıyor? Yeni bölümde neler olacak? Baraj dizisi geçen bölüm ne oldu?

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 17. yeni bölümüyle yine salı 8 Aralık Salı günü saat 20.00 'de ekranda olacak.

BARAJ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'ın, cinayeti Nazım'ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil'i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık'ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin'in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir'i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım'ın yanına gider. Ama Tarık'ın planı yüzünden Nazım ve Nehir'in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık'ın planı işe yaramış, Halil'in cesedinin Nazım'ın bahçesinden çıkması Nazım'ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım'ı kurtarabilmek için Hakan'dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar'ı getirmiş olsa da Hakan'ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım'ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.