Baraj dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 10. bölüm 2. fragmanı izle!
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Baraj dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 10. bölüm 2. fragmanı izle!

19.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:12
Baraj dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 10. bölüm 2. fragmanı izle!

Baraj dizisi önümüzdeki salı günü 10. bölümü ile ekranlara gelecek. İzleyicilerin heyecanla beklediği 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün yer aldığı Baraj 10. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Yeni bölümü Salı akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Baraj, yeni fragmanı ile heyecan uyandırdı. Peki, Baraj dizisi son bölümünde neler oldu? Baraj oyuncuları kimler? Baraj oyuncu kadrosu!

Baraj dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 10. bölüm 2. fragmanı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçekleri öğrenen Nehir, Nazım'a çok kızgındır. Onu bir daha görmek istemez. Yıkılan Nazım, Nehir'in dolandırıcılıktan arandığını öğrenince onu polislerden son dakikada kurtarır. Issız bir orman içinde kendine ait olan bir ahşap kulübede onu polislerden saklar. Nazım ve Nehir arasında büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.

Tarık, Fulya'nın baraja gelmesine şaşırır. Kemal Bey onu akşam yemeğine davet eder. Yemekte Fulya ve ailesinin evlilik baskısı onu bunaltır. Nehir'i aklından çıkaramayan Tarık, Nehir'i ve Nazım'ı saklandıkları kulübede bulur. Nehir'in karşısına tüm pişmanlığıyla çıkar. Nehir, Tarık ve Nazım arasında bir karar verecektir.

BARAJ 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE...

Baraj dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 10. bölüm 2. fragmanı izle!

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Duman/ Nazım

Biran Damla Yılmaz/ Nehir

Burak Yörük/ Tarık

Sumru Yuvrucuk/ Zerrin

İman Casablanca/ Zahra

Baraj dizisi 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 10. bölüm 2. fragmanı izle!

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