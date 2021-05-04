Baraj canlı izle! FOX TV Baraj 38. bölüm canlı izle! 4 Mayıs Baraj full HD Canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj canlı izle! Baraj FOX Tv canlı izle! Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 38. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 38. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj canlı izle! Baraj FOX Tv canlı izle! Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 38. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 38. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

BARAJ 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zahra'nın Tarık'ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım'ın gerçekleri görmesini sağlamıştır fakat Tarık ve Bahar'ın planı Zahra'nın kısa sürede suçlamasını geri almasına ve Nehir'le Nazım'ın elinde delil kalmamasına sebep olur.Nehir ve Nazım tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken Halit'in de olanları öğrenmesi gözünü kan bürümesine sebep olur. Bahar'ın Azra hakkındaki gerçekleri öğrenmesinin ise herkesin hayatını derinden etkileyecek sonuçları olacaktır.

BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!