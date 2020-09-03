Baraj 4. fragman yayınlandı mı? Baraj dizisi son bölümünde neler oldu? Baraj 3. bölüm izle! Baraj son bölümü ile yine nefes kesti. Yeni bölüm fragmanında Nazım'a ait kartın Nehir'in eline geçmesi ile neler olacak? Baraj son bölümünde neler oldu? Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj, Sumru Yavrucuk, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük gibi oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık'ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir'e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım'a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir'in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir'e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık'a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.

BARAJ FİLMİ 4. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMÜ İZLE!