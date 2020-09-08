Baraj 4. bölüm izle! Baraj yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne? Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 4. bölüm kesintisiz izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 3. bölüm izle! Baraj 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık'ın bir planı vardır.

Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir'e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım'a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir'in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir'e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık'a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.

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Baraj yeni bölüm 20.00'de başlayacak

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BARAJ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



BARAJ YENİ SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj yeni sezon 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BARAJ OYUNCULARI

Ana karakterler

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)