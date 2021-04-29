Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Baraj 37. bölüm izle, son (37) bölüm full izle!

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BARAJ 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 38. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 37. bölümün ardından şimdi de Baraj 38. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BARAJ 37. BÖLÜM İZLE

Baraj 37. bölüm izlemek için tıklayınız!

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

OYUNCULAR

• Feyyaz Duman

• Biran Damla Yılmaz

• Burak Yörük

• Sumru Yavrucuk

• Iman Casablanca

• Sait Genay

• Tuna Orhan