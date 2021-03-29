Baraj 33. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj 32. bölüm izle

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BARAJ 32. bölüm FULL İZLE!

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında 32. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 32. bölümün ardından şimdi de Baraj 33. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj 33. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARAJ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım'ın Nehir'in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir'in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım'ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra'nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert'in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye'nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem'in cesedi ve bir yandan da Bahar'ın onları Halil'in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

BARAJ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BARAJ 32. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Nehir ve Bahar'ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert'i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım'ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra'nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit'ten kurtulduklarını sandıklarında Halit'in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim'i iyice köşeye sıkıştırır.

BARAJ 32. BÖLÜM İZLE

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BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Oyuncular