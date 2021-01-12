Baraj 22. bölümde neler oldu? Baraj Hakan Öldü mü? Koray Şahinbaş diziden ayrılıyor mu? Fox TV Baraj 23. bölüm fragmanı izle!

Salı günleri FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi! Baraj izleyicileri Baraj yeni bölümün ardından Baraj 22. bölümde neler oldu? Baraj Hakan Öldü mü? Koray Şahinbaş diziden ayrılıyor mu? sorularını araştırıyor. İşte detaylar ve Fox TV Baraj 23. yeni bölüm fragmanı izle!

12 Ocak Salı akşamı Fox TV ekranlarında Baraj dizisi 22. son bölümü yayınlandı! Diziyi izleyenler Hakan öldü mü? Baraj Hakan ölecek mi? Koray Şahinbaş diziden ayrılıyor mu? sorularını sordu! Peki, Baraj 22. son bölümde neler oldu?

BARAJ 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her hafta başka bir heyecanla ekranlara gelen Baraj dizisinde Nazım eski sevgilisi Nehir2e karşı planladığı intikamı devreye sokar ve intikamını alır. Nehir'in Annesi Nehir'i evden kovmasının ardından olaylar devam eder. Bahar ile Nazım'ın yüzük meselesinin ardından Hakan kalp krizi geçirir. Hakan'ın kalp krizi geçirmesi ölüyor mu sorusunu gündeme getirdi. Baraj izleyicisi Baraj Hakan ölecek mi? Koray Şahinbaş diziden ayrılıyor mu? sorularını araştırıyor. Peki, Koray Şahinbaş Baraj dizisinden ayrılıyor mu? Fox TV Baraj 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi 19 Ocak yeni bölümde neler olacak?

BARAJ HAKAN ÖLÜYOR MU? KORAY ŞAHİNBAŞ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Baraj Hakan öldü mü, ölecek mi sorusu, Hakan'ın kalp krizi sonrası merak edilmeye başlandı. ı Koray Şahinbaş, Baraj dizisine geçtiğimiz hafta Hakan karakteriyle dahil oldu. Koray Şahinbaş FOX TV Baraj dizisine Hakan rolüyle kısa süreliğine dahil oldu. Baraj başrol oyuncusu Nazım'ın arkadaşı olarak diziye giren ve daha sonrasında ölen eşine tıpatıp benzeyen Nehir'i görüp, sürekli onun peşinden giden Hakan, bu haftaki bölümde kalp krizi geçiriyor ve ölüyor.