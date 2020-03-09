Baraj 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Baraj dizisi konusu Baraj dizisi FOX ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Baraj filminden uyarlanan dizi oyuncuları merak konusu oldu. Baraş oyuncuları, Baraj dizisi konusu haberimizde.

Baraj dizisi, 1977 yılı yapımı olan ve başrollerinde Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın bulunduğu Baraj filminden uyarlandı. Nazım, sanal ortamda tanıştığı Nehir'e kendi fotoğrafını göndermeye çekinir, çünkü yüzünde büyük bir yara vardır. Kendi yerine Tarık'ın fotoğrafını göstermesi ise işleri karıştırır. İşte Baraj dizisi hakkında detaylar...

BARAJ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV'nin iddialı yapımlarından Baraj, 17 Mart Salı günü ilk bölümüyle ekranda olacak. Dram türünde hazırlanan çalışmanın 1. bölüm fragmanı da yayımlandı.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Hasan Tolga Pulat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu da Pulat kaleme aldı. Heyecan yaratan Baraj dizisi kadrosunda; Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Tuna Orhan gibi isimler yer alıyor.

BARAJ DİZİSİ KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak.

Baraj dizisinde ise: Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.