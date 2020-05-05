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Banyodan canlı yayın

Banyodan canlı yayın
05.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:45

Ödüllü şarkıcı Ellie Goulding, önceki gece ünlü televizyoncu Jimmy Kimmel'ın online olarak sunduğu programa konuk oldu.

Ödüllü şarkıcı Ellie Goulding, önceki gece ünlü televizyoncu Jimmy Kimmel'ın online olarak sunduğu programa konuk oldu.

Goulding, Jimmy Kimmel Live adlı programda yeni şarkısını ilk kez seslendirdi. Bunun için ise evinin banyosunu tercih etti.

Goulding yeni şarkısı Worry About Me'yi hayranları için ilk kez seslendirdi. Çizgili bir kıyafet giyen Goulding, hafif bir de makyaj yaptı.

Şarkıcının performansının ardından hayranları ve programı izleyenler sosyal medyada yorum yağdırdı. Bir hayranı "Gerçekten banyo mu orası?" diye sorarken bir çoğu da şarkıcıya övgüler yağdırdı.

Kaynak: Hürriyet

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