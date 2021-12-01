Banu Selin Aşan ve Gözde Yaşar'dan Muhteşem konser

İkilinin dijital platformlarda yerini alan Ravel ve Schulhoff'un keman ve viyolonsel için eserlerini seslendirdikleri ilk albümlerinden sonra konserleri 8 AralıkYeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Programda:

Joseph Haydn

Keman ve Viyolonsel için Re Majör Du

Reinhold Gliere

Keman ve Viyolonsel için 8 Parça

Erwin Schulhoff

Keman ve Viyolonsel için Duo

Konserin ilk eseri, aydınlanmanın gerçek temsilcilerinden Joseph Haydn'a ait. İkili, Haydn'ın olağanüstü güzellik ve zarafet içeren düolarından birini seslendirecekler. Konserin ikinci eseri; Rus, Sovyet Besteci, Reinhold Gliere ait. Eserlerin, her parçanın kendine özgü bir kimliğe sahip olması için özen gösteren Gliere, müziğini diğerlerinden farklı kılmak için stil ve formdaki değişiklikleri canlı tutar. Gliere Keman ve Viyolonsel için 8 Parçası'nı 1909 yılında yazmış. Eserde; Slav motifleri, canlı bir armoni içinde hissedilen yaratıcı melodik bir yapı hakim.

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