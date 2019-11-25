Doya Doya Moda yarışmasının jürilerinden Banu Noyan kimdir, kaç yaşında?

25.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:58

TV8'in yeni ve eğlenceli yarışmalarından Doya Doya Moda izleyici ile buluştu. Programda dikkan çeken isimlerden olan Banu Noyan kimdir, nereli araştırılıyor. Banu Noyan Artistik Sanatlar Akademisi kurucusudur. İşte,Banu Noyan eşi, hayatı ve daha fazlası…

BANU NOYAN KİMDİR?

Başarılı iş kadını Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım bölümünde yüksek lisansını tamamladı, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif yer alan Banu Noyan; Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği'nde Projeler Koordinatörü olarak görev yürütüyor.

ARTİSTİK SANATLAR AKADEMİSİNİ KURARAK EĞİTİMLERE BAŞLADI

Sanat alanında büyük başarılar elde ederek çeşitli ödüllere layık görülen Noyan, 2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak gençlere eğitim vermeye başladı. Derya Alabora, Hüseyin Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi'nde görev yapıyor.

Ata Çağlayan, Banu Noyan ve kızı

Noyan, Ağustos ayında organizatör, TV programcısı Ata Çağlayan ile nikah masasına oturdu.