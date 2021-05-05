Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj!
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Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj!

Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'a romantik mesaj!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Acun Ilıcalı'nın bu¨yu¨k kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun'un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı

Efe Ceyhun ile mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Kızı Begüm ve eşi ile verdikleri bir kareyi paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın alamı. Seni çok seviyorum! Eşim, aşkım, en iyi arkadaşım..." ifadelerini kullandı.

BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN NE İŞ YAPIYOR?

Efe Ceyhun, uzun yıllar Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ceyhun, Eylül 2018'de 'Game Theory' adlı şirketini kurduğunu ilan etti. Efe Ceyhun ve Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştılar. Aşklarını ise evlilikle taçlandırdılar. Çiftin, Begüm adını verdikleri kızları Temmuz 2020'de dünyaya geldi.

Banu Ilıcalı, 10 aylık olan bebeği Begüm'ün yüzünü geçtiğimiz aylarda ik kez göstermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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