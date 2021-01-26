Banu Dedeman'a Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci ödülü

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, kadının iş hayatında daha çok yer alması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen "3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni"nde "Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci" ödülünün sahibi oldu.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, kadının iş hayatında daha çok yer alması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen "3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni"nde "Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci" ödülünün sahibi oldu.

İş hayatında birçok başarıya imza atan, üreten ekonominin içinde olan, toplumdaki algının değiştirilmesi ve örnek olabilmek adına ödüllendirilen kadınlar, 3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, "Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma" ana teması ile İş Sanat Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu Arnica'nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen zirvenin sunuculuğunu Celal Toprak ile Seda Çelik üstlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İş Bankası tarafından desteklenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni, 6 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Ödül töreninde, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman "Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görüldü.

Pandemi dönemine rağmen otellerinde gerçekleştirdiği yenilikçi girişimler ve yeni yatırımlar ile ülke ekonomisine sağladığı katkıları nedeniyle jüri tarafından ödüllendirilen Banu Dedeman'a ödülünü Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya takdim etti.

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Kaynak: Tourism Today