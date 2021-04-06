Banu Alkan öldü mü? Banu Alkan sağlık durumu nasıl? Banu Alkan ablası ne zaman vefat etti?

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Banu Alkan öldü mü? Banu Alkan sağlık durumu nasıl? Banu Alkan ablası ne zaman vefat etti? Detaylar haberimizde.

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Banu Alkan öldü mü? Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan sağlık durumu nasıl? Banu Alkan ablası ne zaman vefat etti? Detaylar haberimizde.

BANU ALKAN ÖLDÜ MÜ?

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti. Türk sinemasının önemli isimlerinden Banu Alkan sosyal medya hesabından ablasının ölüm haberi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Banu Alkan ile ilgili öldü mü? soruları sorulmaya başlandı. Banu Alkan'ın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

BANU ALKAN ABLASI NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Instagram'dan ablasının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Canım ablam, değerlim, efsanem, ışığım, ablamı kaybettim. Sevenlerimden dua bekliyorum. Acımız çok büyük ve derin..." diye yazdı. Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiği ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığı öğrenildi.