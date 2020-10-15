Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı
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Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı

15.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:30

Antalya Muratpaşa'daki Demirciler Çarşısında bankta çıplak yatan kimliği belirsiz kişi, esnafın çabası sonrası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bir tesise yerleştirildi.

Muratpaşa ilçesi tarihi Demirciler Çarşısını 5 gündür mesken edinen ve çevreye rahatsızlık veren çıplak 35- 40 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen kişi hakkında, çarşı esnafı polis, zabıta ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, kimliği belirsiz kişinin yüzüne maske takarken, vatandaşlar ise tişört giydirdi. Kimliği belirsiz kişiyi ekipler, barınması için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait bir tesise yerleştirildi.

"KENDİ ELİMİZLE DÜNYAYA REZİL OLDUK"

Tarihi çarşı esnafından Özen Bıçakçılar, yaklaşık 5 gündür çalmadıkları kapı kalmadığını, sadece polisin konuyla ilgilendiğini söyledi. Bıçakçılar, "Erkek şahıs çıplak bir şekilde burada geziyor. Üzerini ve çevreyi kirletiyor. Tuvaletini yapıyor ve üzerinde yatıyor. Daha sonra buradan geçen yerli ve yabancı kişiler fotoğrafını çekiyor. Kendi elimizle dünyaya rezil olduk. Şehrin merkezinde böyle bir rezillik yaşanıyor. Kimse elini taşın altına sokmuyor" dedi.

Bıçakçılar, 5 gün sonunda bu kişinin misafirhaneye yerleştirildiğini söyledi.

Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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Haber Yorumları (1)
REF: suriyeliyim desin oda kimlik yoksa bakarlar azda arapca öğrensin
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500
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