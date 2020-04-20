Banko ailesi, babalarının anısı için online satranç turnuvası düzenledi Koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kaldığı bu dönemde, çok anlamlı bir online turnuva gerçekleştirildi. Hukukçu Meltem Banko ve kardeşleri, geçen yıl vefat eden babaları Erol Banko adına online satranç turnuvası düzenledi.

Tüm hayatımızı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların birçoğu vakitlerini evlerinde geçiriyor. Tam da bu dönemde Hukukçu Meltem Banko ve kardeşlerinin geçen yıl vefat eden babaları adına online satranç turnuvası düzenlemesi ayrı bir önem kazandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören turnuvayla ilgili duygularını paylaşan aile, turnuvayı gelenekselleştirmeyi düşündüklerini belirtti.

500'DEN FAZLA OYUNCU KATILDI

Hukukçu Meltem Banko ve kardeşleri 28 Mart 2019 tarihinde vefat eden Babaları Erol Banko adına Online Satranç Turnuvası düzenledi. 500 oyuncudan fazla katılımıngerçekleştiği turnuvada dereceye giren sporculara para ödülü verileceğini açıklayan Banko ailesi turnuvanın çok ilgi gördüğünü ve gelenekselleştirmeyi planladıklarını belirtti. Etkinliği sosyal medya hesabından duyuran Meltem Banko'nun paylaşımını birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşarak anma etkinliğine destek verdi. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak tarafından da sosyal medyada paylaşılan etkinlik birçok kullanıcının hemen ilgisini çekti.

TURNUVA GELENEKSELLEŞECEK

Ankara Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen etkinlik organizasyonu lichess programı üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Meltem Banko, rahmetli babalarının satranç tutkusunu duygusal ifadelerle anlatarak bu turnuvanın kendileri için büyük önem arz ettiğini vurguladı ve turnuvanın gelenekselleşeceğini söyledi.