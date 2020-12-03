Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu
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Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu

03.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:44
Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir bankanın giriş kapısındaki camı kaldırım taşıyla kıran M.B. (39) pişman olup polise teslim oldu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir bankanın giriş kapısındaki camı kaldırım taşıyla kıran M.B. (39) pişman olup polise teslim oldu. Parası kalmadığı için böyle bir şeye başvurduğunu ancak sonra pişman olduğunu söyleyen M.B. hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamalarından işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

Kemer'de dün saat 19.30 sularında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önüne gelen M.B., yerden aldığı kaldırım taşını bankanın kapı camına atarak kırdı. Bir süre sonra yaptığından pişman olan ve korkan M.B., Liman Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakola giderek teslim oldu. Bingöl'de babası ile tartışarak önceki gün Antalya'ya gelen M.B., parası kalmadığı için bankaya hırsızlık teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.Cebinde 18 lirası bulunduğunu belirten M.B. ifadesi alındıktan sonra, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlığa teşebbüs' suçlamalarından işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.


Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu
Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu
Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu
Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu
Bankanın camını kaldırım taşıyla kırdı, pişman olup polise teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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