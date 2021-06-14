Bankalar saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Bankalar kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2021

Banka çalışma saatleri sık sık aratılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan bankaların güncel çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki, Bankalar saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Bankalar kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri 2021

Bankalar kaça kadar açık 14 Haziran 2021? Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubelerinin çalışma saatlerinde, pandemiye bağlı olarak çalışma belirli aralıklarla değişiklikler yapıldı. 1 Haziran'da normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.

BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK 14 HAZİRAN 2021?

Tam kapanma öncesinde her bankanın çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 17.00'de sona ermektedir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyle şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyle hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır"

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şubelerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING bank çalışma saatleri 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar 09.00 - 12.30/ 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.