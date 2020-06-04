Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar yeni dönemde nasıl hizmet veriyor?
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Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar yeni dönemde nasıl hizmet veriyor?

Koronavirüs nedeniyle birçok sektörde ve iş yerinde çalışma saatleri değişikliğe uğradı. Vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar yeni dönemde nasıl hizmet veriyor?

Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar yeni dönemde nasıl hizmet veriyor?
04.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:59

Corona virüs ile birlikte yoğun bir dönem geçiren bankalar saatleri yeni sürece göre ayarlandı. Birçok farklı sektörde çalışma saatleri değişiklik gösterirken bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki bankalar sabah saat kaçta açılıyor ve akşam saat kaçta kapanıyor. Detaylar haberimizde.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Normalleşme takvimine görebankalar eski çalışma saatlerine geri döndüler. Bankalar artık sabah saat 09:00'da açılıyor ve akşam saat 17:00'a kadar hizmet veriyor.

Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankalar yeni dönemde nasıl hizmet veriyor?
BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

BANKALARIN ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

Tüm bankaların çalışma saatler ayndırı. 12.30'da öğle arası veren bankalar öğle dönüşü ise 13.30'dur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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