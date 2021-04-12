Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar ne zaman açılıyor? Bankaların çalışma saatleri!
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Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar ne zaman açılıyor? Bankaların çalışma saatleri!

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Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar ne zaman açılıyor? Bankaların çalışma saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Peki, Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar ne zaman açılıyor? Bankaların çalışma saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Peki, Bankalar kaçta kapanıyor? Bankalar ne zaman açılıyor? Bankaların çalışma saatleri!

BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR?

Pek çok banka, yeni çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu.

Denizbank çalışma saatleri;

"Degerli Musterimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini korumak amaciyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla subelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak degismistir. Bankacilik islemlerinizi internet subemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarimizdan veya ATM'lerimizden gerceklestirebilirsiniz. Saglikli gunler dileriz."

Garanti Bankası çalışma saatleri;

Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

Yapı Kredi çalışma saatleri;

'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi. Kaynak: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Akbank çalışma saatleri;

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai saati bitimi de farklılık göstermekte.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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