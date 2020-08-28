Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada İstanbul'da bankadan 85 bin TL para çeken şahıs, elindeki çantayı otomobilden çalmak isteyen hırsızlara bırakmayınca metrelerce sürüklendi. Olay anı kameralarda yansırken, hırsızlar çantayla birlikte kayıplara karıştı.

Beylikdüzü'nde bir banka şubesinden 85 bin TL para çeken şahıs, hırsızların hedefi oldu. Kullandıkları otomobil ile para dolu çantayı çalan hırsızlar, çantayı bırakmak istemeyen vatandaşı da metrelerce sürükledi. Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BANKADAN 85 BİN TL ÇEKMİŞTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Hürriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para çekmek için bankaya gelen bir kişi hırsızların hedefi oldu. 85 bin TL para çeken şahıs yanında getirdiği çantaya parasını koyarak bankadan çıktı. Bu sırada kendisini takip eden ve arkasından gelen lüks arabanın içindeki şüpheliler çantayı çalarak kaçmaya başladı.

BIRAKMAYINCA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çantayı bırakmak istemeyen şahıs ile hırsızlar arasında arbede çıktı. Araba içine doğru çantayı çeken hırsızlar, çantayı bırakmayan vatandaşı metrelerce sürükledi. Çantayı çalıp içindeki paralarla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde, banka önüne gelen lüks araç içerisindeki kişilerin bir süre beklediği görülüyor. Şahıslar para dolu çantalı şahsın dışarı çıkması ile birlikte harekete geçerek, çantayı aracın içerisine çekiyorlar. Bu sırada çantasını bırakmak istemeyen şahıs, gözü dönmüş zanlılar tarafından metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra şahsın düşmesi ile hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaralı vatandaşın yardımına ise çevrede bulunan vatandaşların koştuğu görülüyor.

Öte yandan, İstanbul Emniyeti kaçan şahısları bulmak için güvenlik kameraları üzerinden geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: İHA