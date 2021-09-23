Banka faizleri düştü mü? Ev kredileri düştü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceği merak edilirken vatandaşlar da sürekli güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Ev, araba ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler banka kredi faizleri düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte güncek banka kredi faiz oranları....

BANKA KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Uzun bir süredir faizi sabit bırakan Merkez, bu sefer şaşırtarak 100 baz puanlık bir indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldü.

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ING Bank %1,35

QNB Finansbank %1,39

CEPTETEB %1,45 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Alternatif Bank %1,59

Ziraat Bankası %1,59

Fibabanka %1,59

İş Bankası %1,60

Vakıfbank %1,61

Halkbank %1,63

Akbank %1,66

Garanti BBVA %1,69

Enparacom %1,71

Yapı Kredi %1,75

DenizBank %1,90

HSBC %1,97

Şekerbank %1,99

ICBC Turkey %2,05

2021 konut kredisi faiz oranları

Akbank %1,37

Ziraat Bankası %1,37

Yapı Kredi %1,37

İş Bankası %1,38

Halkbank %1,41

Garanti BBVA %1,46

ING %1,49

ICBC Turkey %1,89

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