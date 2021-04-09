Banka Çalışma Saatleri değişti mi? Bankaların mesai saatleri neler?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda özel sektörden bankalar da mesai saatlerini değiştirdi. Peki, Banka Çalışma Saatleri değişti mi? Bankaların mesai saatleri neler? Hangi banka hangi saatler arasında çalışıyor? Banka açılış ve kapanış saatleri neler? İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank çalışma saatleri neler?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda özel sektörden bankalar da mesai saatlerini değiştirdi. Peki, Banka Çalışma Saatleri değişti mi? Bankaların mesai saatleri neler? Hangi banka hangi saatler arasında çalışıyor? Banka açılış ve kapanış saatleri neler? İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank çalışma saatleri neler? İşte detaylar haberimizde…

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda özel sektörden bankalar da mesai saatlerini değiştirdi. İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğine gittiğini müşterilerine duyurdu.

İŞ BANKASI

İş Bankası, pazartesi gününden itibaren çalışma saatlerini saat 10.00-12.30/13.30-16.30 olarak güncelledi. Bankadan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10.00-12.30/ 13.30-16.30 olacak şekilde değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da mesai saatlerini 10.00-12.30/13.30-16.30 olarak güncelledi. Bankadan yapılan açıklamada, "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz." denildi.

YAPI KREDİ

Mesai saatlerini güncelleyen bir diğer banka Yapı Kredi oldu. Bankadan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

AKBANK

Mesai saatlerini değiştiren son banka ise Akbank oldu. Bankadan yapılan açıklamada, "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.