Bangladeş'te cezaevinde ölen yazar ve yorumcu yüzlerce kişiyi sokağa döktü

Bangladeş'te bir yazar ve yorumcunun cezaevinde hayatını kaybetmesi üzerine yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Bangladeş'te bir yazar ve yorumcunun cezaevinde hayatını kaybetmesi üzerine yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştiren yorumlar yazan ve dijital güvenlik yasasını ihlal etmek suçundan Mayıs 2020'de tutuklanan 53 yaşındaki Müştak Ahmed dün kaldığı cezaevinde yaşamını yitirdi.

Kefaletle serbest bırakılma talebi 6 kez reddedilen Ahmed'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ahmed'in ölümü üzerine bugün yüzlerce kişi Dakka Üniversitesi kampüsü yakınında toplanarak gösteri düzenledi ve "Adalet istiyoruz!" sloganları attı. Birçok kişi de sosyal medyada öfkelerini ifade eden paylaşımlar yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Gazetecileri Koruma Komitesi Bangladeş'e olayı soruşturması çağrısında bulunurken Komite ayrıca Dakka yönetiminden dijital güvenlik yasasını iptal etmesi talep etti.

Polis, Müştak Ahmed'in dijital güvenlik yasası çerçevesinde ülkenin imajını zedelemeye teşebbüsle suçlandığını açıklamıştı.

Bangladeş'te 2018 tarihli Dijital Güvenlik Yasası, ülkenin bağımsızlık savaşına, kurucu lideri Şeyh Mücbir Rahman'a, ulusal marşı ya da bayrağına karşı propagandaya 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Kişi, bu yasa çerçevesinde toplumsal ahengi bozmak ve huzursuzluk yaratmaktan suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz