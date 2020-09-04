Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı
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Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı
04.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:16

Asya ülkesi Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camisi'nde bulunan klimaların patlaması nedeni ile yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yatsı namazı sonrası camide bulunan yaklaşık 200 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

POLİS, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken yaralılar Dakka Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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