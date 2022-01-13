Bandırma ve Erdek'te fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Bandırma'da bulunan küçük balıkçı tekneleri zaman zaman ana mendirek taşlarını aşan dalgalar ve fırtına nedeniyle avlanamadı. Balıkçılar ağlarını ve teknelerini karada korunaklara aldı.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ava çıkamayan çoğu teknenin Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan koy ve balıkçı barınaklarına bağlandığını bildirdi.

???????Erdek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Demiray da fırtına dolayısıyla ava çıkılamayınca birçok teknenin paydos ettiğini aktardı.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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