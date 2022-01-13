Bandırma ve Erdek'te fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma ve Erdek'te fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

Bandırma ve Erdek'te fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde balıkçı tekneleri denize açılamadı.

BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Bandırma'da bulunan küçük balıkçı tekneleri zaman zaman ana mendirek taşlarını aşan dalgalar ve fırtına nedeniyle avlanamadı. Balıkçılar ağlarını ve teknelerini karada korunaklara aldı.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ava çıkamayan çoğu teknenin Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan koy ve balıkçı barınaklarına bağlandığını bildirdi.

???????Erdek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Demiray da fırtına dolayısıyla ava çıkılamayınca birçok teknenin paydos ettiğini aktardı.

Kırklareli'de fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi; eğitim- öğretime 1 gün ara

Kırklareli'de fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi; eğitim- öğretime 1 gün ara

 İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title