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Bandırma'da sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Bandırma'da sis etkili oluyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da sis etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi. Sis nedeniyle limanda yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Bandırma'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafeleri düştü. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Bandırma Limanında yükleme boşaltma çalışmaları iki saate yakın durduruldu. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin olası kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde üç gün daha etkili olacağını belirtti.

Bandırma'da sis etkili oluyor

Bandırma'da sis etkili oluyor

Bandırma'da sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri
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