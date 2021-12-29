Bandırma'da sağanak yağış - Haberler
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Bandırma'da sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Bandırma'da sağanak yağış Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da sağanak yağış

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bandırma'da sağanak yağış

Bandırma'da sağanak yağış

Bandırma'da sağanak yağış

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

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