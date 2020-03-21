Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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Ayyıldız Mahallesi, Balıkesir, Bandırma, Güncel

Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

21.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:22
Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Emin D. (29) idaresindeki 10 ADK 537 plakalı otomobil, Ayyıldız Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü Mehmet Emin D. ile araçta bulunan Veysel Karani Ç. (30) ve Salih İ. (33) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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