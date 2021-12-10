BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da on beş dakikalık kuvvetli yağış hayatı felç etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran ve 15 dakika kuvvetli yapan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış sebebiyle limanda tahmil ve tahliye işleri durduruldu. Meteoroloji yetkililerince yağışların bu gece ve yarında aralıklarla süreceği ve bölgede önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklendiği belirtildi.