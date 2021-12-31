Bandırma'da nikâh salonu tadilata girdi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, nikah salonunun tadilata girdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, belediyeye ait nikah salonunun tadilata alınması sebebiyle nikah işlemlerinin Santral Kültür Merkezinde yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, tadilatın en kısa sürede tamamlanarak salonun yeniden faaliyete başlayacağı bildirildi. - BALIKESİR

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