Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir lisenin öğrencileri tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki "Van Gogh ile Buluşma" başlıklı serginin açılışına, okulun kurucusu Özel Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "40 eserin bulunduğu bu sergide sanatseverler salona geldiği zaman 50x70 santimetre tuval üzerine akrilik boyalarla yapılmış, Hollanda'da Van Gogh Müzesi'nde bulunan eserlerin benzerleriyle buluşacaklar." ifadesini kullandı.

Sergi, 11 Aralık'a kadar gezilebilecek.