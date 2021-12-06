Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor - Haberler
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Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat
Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir lisenin öğrencileri tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi izlenime sunuldu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel bir lisenin öğrencileri tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki "Van Gogh ile Buluşma" başlıklı serginin açılışına, okulun kurucusu Özel Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "40 eserin bulunduğu bu sergide sanatseverler salona geldiği zaman 50x70 santimetre tuval üzerine akrilik boyalarla yapılmış, Hollanda'da Van Gogh Müzesi'nde bulunan eserlerin benzerleriyle buluşacaklar." ifadesini kullandı.

Sergi, 11 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

Bandırma'da lise öğrencilerinin resimleri sergileniyor

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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