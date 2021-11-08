Bandırma'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Bandırma'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA / Tarık Köse - Haberler | Güncel
Bandırma'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 8'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bandırma'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA / Tarık Köse - Son Dakika Haberleri
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