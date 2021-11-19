Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu - Haberler
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Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bıçak satan iş yeri bir günde iki defa soyuldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bıçak satan iş yeri bir günde iki defa soyuldu.

Bandırma Günaydın Mahallesi'nde bulunan bıçak satan iş yeri, aynı kişi tarafından bir günde iki kez soyuldu. İş yerindeki değerli kılıçlar ve çok sayıda özel bıçaklar çalındı. Aynı dükkana bir gecede iki kez giren hırsız, değerli kılıçlar ile çok sayıda bıçak ve çakı çaldı. Polis ekipleri ise şüpheliyi tespit ederek, arama çalışmalarına başladı. İş yeri sahibi Nilgün Mertoğlu, konu ile ilgili olarak, "Güvenlik kameraları görüntülerine göre saat 12.50'de dükkanıma hırsız girmiş. Kesici bir aletle kilidi kırmış. Bir tane yatağan kılıcı, baston, süvari kılıcı, av bıçakları, yıldız ve 15 tane özel seri ithal çakılardan çalıp gitmiş. Sonra sabaha karşı 7.24'te şahıs tekrar gelmiş. Benim kameram sesi de kaydettiği için gördüm ve koşarak iş yerime geldim. Şahıs kaçarken, ben de arkasından kovaladım. Çakılardan bir kaçını düşürdü ama koşarak kaçtı. Polisi aradım. Hemen geldiler. Şahıs bulundu ama çalınan ürünlerin hepsi kayıp. Ayrıca son günlerde bu civardaki çok sayıda dükkana da hırsız girdi. Esnaflar olarak mağduruz." dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis her yerde şahsı arıyor. - BALIKESİR

Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu

Bandırma'da bir iş yeri bir günde iki kez soyuldu

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