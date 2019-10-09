Bandırma'da "Açık Kapı" hizmeti başladı

09.10.2019 12:14

Bandırma Kaymakamlığı'nda "Açık Kapı" hizmeti resmen başladı. Bu kapsamda, Balıkesir Valiliği "Açık Kapı" Koordinatörü Nihat Çetin tarafından, Bandırma'daki resmi dairelerin temsilcilerine bilgi verildi.

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi aktaran Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, şunları söyledi:

"Bu uygulama, ülke genelinde, iki yıl önce başlatıldı. Uygulama, 81 il merkezi ile nüfusu bizim gibi 100 bini aşan ilçeleri kapsıyor. Sistemin amacı, vatandaşların devlete güvenini sağlamak, üst düzeyde bir iletişimle vatandaşların etkin ve hızlı bir şekilde vatandaşın problemlerine çözüm bulmak. Bu amaçla vatandaşlar, 'Açık Kapı'mıza yüz yüze veya bilgisayar ve mobil telefon aracılığıyla açık kapı bürolarına başvurabiliyor. Sistemde 17 alanımız var o alandan birini seçerek, başvurusunu yapıyorlar. Buradaki sistemimizde üç personelimiz görev yapacak. Bu sistemimiz sayesinde personelimiz, başvuru yapılan konuların içeriğine göre ilgili daire müdürlükleriyle görüşüp sorunlarını çözmeye çalışacaklar. Onların çözüme kavuşamadığı bir konu olduğunda devreye Kaymakamlık olarak biz gireceğiz. Çok yararlı bir kapı olduğunu söylemek isterim."

Kaynak: AA