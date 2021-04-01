Banaz'da trafik kazası; 3 yaralı
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Banaz'da trafik kazası; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Banaz'da trafik kazası; 3 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 şahıs yaralandı.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Banaz Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gürkan Arıkan, kontrolündeki 26 ABK 569 plakalı otomobiliyle Uşak istikametine seyir halindeyken, Yaşar Çelik kontrolündeki 64 FP 731 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürkan Arıkan, yanında seyir halinde bulunan Ahmet Özyıldırım ve Yaşar Çelik, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Banaz'da trafik kazası; 3 yaralı
Banaz'da trafik kazası; 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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