Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Banaz Belediye Başkanı seçilen Zafer Arpacı mazbatasını aldı.

Arpacı, beraberindeki partililerle birlikte Banaz İlçe Seçim Kuruluna gitti.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Zafer Arpacı, güçlü bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek, "5 yıl ilçeye hizmet ettim, bir 5 yıl daha ilçeme hizmet edeceğim. Geçmiş dönemde ciddi anlamda ilçemize yatırım aldık, beni yeniden bu göreve layık gördüler, bende bu yeni dönemde Banaz için elimden gelenin fazlasını yapacağım." dedi.

Arpacı ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA