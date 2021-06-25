Bana Seni Gerek Seni şiiri - Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri
Yunus Emre'in Bana Seni Gerek Seni şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri
Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Bana Seni Gerek Seni" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri
BANA SENİ GEREK SENİ
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni
Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene Ver anları
Bana seni gerek seni
Yunus'dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni
Yunus Emre