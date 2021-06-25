Bana Seni Gerek Seni şiiri - Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri

Yunus Emre'in Bana Seni Gerek Seni şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri