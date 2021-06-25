Bana Seni Gerek Seni şiiri - Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri
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Bana Seni Gerek Seni şiiri - Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri

Bana Seni Gerek Seni şiiri - Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri
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Yunus Emre'in Bana Seni Gerek Seni şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri

Bana Seni Gerek Seni şiiri Yunus Emre'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Bana Seni Gerek Seni" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri

BANA SENİ GEREK SENİ

Aşkın aldı benden beni

Bana seni gerek seni

Ben yanarım dün ü günü

Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

Aşkın aşıklar oldurur

Aşk denizine daldırır

Tecelli ile doldurur

Bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem

Mecnun olup dağa düşem

Sensin dünü gün endişem

Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek

Ahilere ahret gerek

Mecnunlara Leyla gerek

Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler

Külüm göğe savuralar

Toprağım anda çağıra

Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene Ver anları

Bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni

Yunus Emre

Kaynak: Antoloji.com -Yunus Emre Bana Seni Gerek Seni şiiri

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