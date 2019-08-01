Bamyanın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu

Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde üretilen çiçek bamyası oldukça zahmetli bir sürecin ardından sofradaki yerini alıyor.

Türkiye'nin önemli çiçek bamyası üretim merkezlerinden Taşova ile Göynücek ilçelerinde 6 bin dekar alanda 2 bin 250 ton bamya üretiliyor.

Her biri tek tek elle toplanarak ipe dizilerek kurutulan çiçek bamyaları için zahmetli yolculuk ekim ve kasım aylarında bamyanın ekileceği arazinin hazırlanması ile başlıyor.

Nisan ayında ekilmeye başlanan, haziran ayının ikinci haftasından sonra hasat edilmeye başlanan çiçek bamyası, kurutulduktan sonra tüketiciyle buluşuyor.

Toplanan bamyalar, vakit kaybedilmeden tek tek iplere diziliyor. Bu nedenle üreticiler eylül ayına kadar süren hasat boyunca her gün tarlaya gidip günün ilk ışıklarıyla topladıkları bamyaları ipe dizme işlemini sürdürüyor.

Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde bamya üreteciliği yapan Ali Kavak, AA muhabirine, çiçek bamyası üreticiliğinin emeği yoğun bir iş olduğunu söyledi.

Bamyanın üretimi en zahmetli sebze olduğunu anlatan Kavak, üretici olarak yaşadıkları zorlukları şöyle dile getirdi:

"Bamya üretiminin zahmeti bol. Ekiyorsun, çapalıyorsun, gübresini atıyorsun, sabah 5'te kalkıp tarlaya gidiyoruz bütün aile, çiçeği solmadan topluyoruz, eve getirip zaman kaybetmeden bütün aile gece saatlerine kadar ipe diziyoruz ve kurutuyoruz. Bamya her gün verdiği için, tarlasına her gün gitmek zorundasın, yoksa bamya büyür yenilmez hale gelir. O yüzden, bamya için 'cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz' derler."

Kavak, perşembe günü ilçede bamya pazarı kurulduğunu, esnafın üreticiden aldığı bamyayı Konya, Kayseri, Eskişehir, Kırşehir gibi illerde sattığını aktardı.

"Bamya üretimi zahmetli olduğu için, köyün gençleri bekar kalıyor"

Bamyanın zor ve zahmetli olması nedeniyle gelinlik çağa gelen kızların köy yerine şehir yaşamını tercih ettiğini de belirten Kavak, "Bamya üretimi zahmetli olduğu için köyün gençleri bekar kalıyor. Köyün kızları, bamya işi zor olduğu için köyden kimseyle evlenmek istemiyor. İstanbul'a evlenelim orada iş bulalım istiyorlar." dedi.

Ayşe Kavak ise köyde bamya üretiminin yaygın olduğunu vurgulayarak, "Bu işin zahmeti çok sürekli ilgi istiyor, sürekli çalışma istiyor. Köydeki kadınların hepsi bıktı bu işten ama yapacak bir şey yok. Ben gençken yapmak istemiyordum bu işi, eşim 'evlenince İstanbul'a gideceğiz' dedi, ama gidemedik burada kaldık, çocukluktan beri bu işi yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA