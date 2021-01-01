Bambaşka bir Rojin
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Bambaşka bir Rojin

01.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:11
Bambaşka bir Rojin

Kaşlarına ve dudaklarına microblading dövme tekniği yaptıran şarkıcı, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

Kaşlarına ve dudaklarına microblading dövme tekniği yaptıran şarkıcı, verdiği kilolarla da dikkat çekti. 4 ayda 18 kilo veren Rojin, düzenli beslenme ve diyetle 78 kilodan 58 kiloya düştü. 2021'i bambaşka bir imajla karşılayan şarkıcı, "2021 yılı hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Tüm dünyanın koronavirüs belasından kurtulmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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