Balya ve İvrindi Kaymakamları Manyas'ta
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Balya ve İvrindi Kaymakamları Manyas'ta

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Balya ve İvrindi Kaymakamları Manyas'ta

Balya ve İvrindi Kaymakamları Fatma Turhan Keser ve Burak Keser Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'ı Manyas'ta ziyaret ettiler.

Balya ve İvrindi Kaymakamları Fatma Turhan Keser ve Burak Keser Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'ı Manyas'ta ziyaret ettiler.

İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser ile Balya Kaymakamı Burak Keser ile birlikte Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'ı ziyaret ettiler.

3 ilçenin kaymakamı ilçelerinde ki çalışmalar hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulundular. Daha sonra İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser ile Balya Kaymakamı Burak Keser Manyas Kaymakamı ile birlikte Manyas Kuş Cennetini ziyaret ederek, gözetleme kulesinden kuluçkada ki pelikanları ve diğer kuşları izleyerek Kuş Cenneti Milli park Müdürü Feriha Çakır'dan bilgi aldılar. Konuk Kaymakamlar Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'a konukseverliği için teşekkür ederken, ilçelerine davet ettiler. Kaymakam Yıldız ise iki ilçe kaymakamının kendilerini ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Balya ve İvrindi Kaymakamları Manyas'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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