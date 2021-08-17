BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI
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BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de sokaklarda balon satan 52 yaşındaki Hikmet Tekin, sel bölgelerindeki mağdur olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına satmak için aldığı ayakkabıları bağışladı.

NİĞDE'de sokaklarda balon satan 52 yaşındaki Hikmet Tekin, sel bölgelerindeki mağdur olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına satmak için aldığı ayakkabıları bağışladı.

AFAD tarafından başlatılan 'Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası' Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan stantlarda yürütülüyor. Sokaklarda balon satan Hikmet Tekin yardın çadırına gelerek satmak için aldığı 46 çift ayakkabı yardımında bulundu. Tekin, Sel bölgesinde yaşananları televizyonda izledim çok üzüldüm. Onlarda bizim vatandaşımız. Satmak için ayakkabı almıştım kadın, erkek ayakkabısı onları yardımda bulunmak istedim. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Bütün vatandaşlarımız bu kötü günlerimizde birlik olmalıdır. Herkesi yardım yapmasını istiyorum dedi.

BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI
BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI
BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI
BALON SATICISI, SATMAK İÇİN ALDIĞI AYAKKABILARI BAĞIŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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