Balon figürlü lambalar Dağıstanlı Sokağa renk kattı Bölgenin sembollerinden olan sıcak hava balonunu el yapımı vitray sanatıyla birleştiren Ürgüp Belediyesi ekipleri (Melek girmez) Dağıstanlı Sokağa renk kattı.

Bölgenin sembollerinden olan sıcak hava balonunu el yapımı vitray sanatıyla birleştiren Ürgüp Belediyesi ekipleri (Melek girmez) Dağıstanlı Sokağa renk kattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sokak sağlıklaştırma projeleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda Ürgüp Belediyesi tarafından uygulanan Dağıstanlı Sokak sağlıklaştırma projesinin tamamlanmasından sonra esnaflardan gelen ışık yetersizliği talebine Ürgüp Belediyesi tarafından ışıklandırma projesi yapıldı. Rengarenk görüntüsüyle uygulanan sokağa canlılık katan balon figürlü lambalar, akşam saatlerinde yanmasıyla ışıl ışıl görüntüsüyle insanları kendine hayran bırakıyor.

Yeni kontrollü normal hayata adım adım yaklaştıklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Bölgenin cazibe merkezi olan Ürgüp'e gelen misafirlerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz balonlu sokağımız misafirlerimiz için alternatif bir fotoğraf çekim alanı halini aldı. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekillerde ışıklandırılmış sokaklar, şemsiyeli sokaklar mevcut. Bizde bölge turizmimizin sembollerinden olan dünyanın sıcak hava balonculuğu merkezi olan bölgemize yakışır bir sokak ışıklandırma çalışması yaptık. Hem esnafımıza, hem yerli yabancı misafirlerimize ve ilçemiz halkına hayırlı olsun. Sosyal medyadan gelen geri dönüşlerde görüyoruz ki balonlu sokağımız çok beğenildi. Ürgüp'e yakışan proje ve hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çoğunlukla kafelerin bulunduğu sokaktaki esnaflar da çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir an önce sokağın ve Ürgüp'ün eski canlı günlerine dönmesini bekliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA