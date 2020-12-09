Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı (2)
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Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı (2)

09.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:51
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı (2)

1 SAATTE 1100 KUYRUK GETİRİLDİAntalya Balıkçılar Barınağı'ndaki balık satış noktasına gelen balıkçılar, ellerindeki balon balığı kuyruğuyla dolu torbaları, görevlilere tutanak karşılığında teslim etti.

1 SAATTE 1100 KUYRUK GETİRİLDİ

Antalya Balıkçılar Barınağı'ndaki balık satış noktasına gelen balıkçılar, ellerindeki balon balığı kuyruğuyla dolu torbaları, görevlilere tutanak karşılığında teslim etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı görevliler ise torbaların içindeki balıkları tasnif ederek, türlerine göre ayırdı. Balon balıkları için de derisinde iri benekleri bulunan türü getirene 5 lira ödeme yapıldı. 1 saat içinde 1100 balık kuyruğu getirildi.

1 MİLYON ADETLE SINIRLANDIRILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, destekten yalnızca balıkçılık ruhsatına sahip olanların yararlanabildiğini söyledi. Yıl sonuna kadar bu uygulamanın her gün devam edeceğini belirten Coşkun, "1 milyon adetle sınırlandırıldı. 1 milyon adet yıl sonuna kalmadan dolarsa teşvik sonlandırılabilir. Olta balıkçıları bu uygulamadan faydalanamaz. Ruhsatlı balıkçılara destek veriliyor. Poşetlerle diğer gıdalara temas ettirmeden getiriyorlar. Yalnızca kuyruğunu getiriyorlar. Bütün halde getirmek yasak. Kuyruğunu kestikten sonra balığın gerisini açık denize atmak zorundalar. 1 saat içinde 1100 balık kuyruğu getirildi. İlgi oldukça yoğun" dedi.


Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı (2)
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı (2)
Balon balığı kuyruğu teslimatı başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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