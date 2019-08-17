Ballıtaş Köyü'nde kahvaltıda buluşması

17.08.2019 13:50

Aşkale'nin Ballıtaş Köyünde geniş katılımlı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kahvaltı programına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Aşkale İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Erzurum Konfederasyon Başkanı Güngör Orbak, Aşkale Dernekler Federasyonları Başkanı Murat Demir, Bursa Ballıtaş Köyü Dernek Başkanı Abdurahman Aran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılara kahvaltıda Ballıtaş köyüne has Süt Kaymağı ve Hores ikramı yapıldı.

Vatandaşlar hem birbirlerine olan özlemlerine son verirken hem de halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler - ERZURUM

Kaynak: İHA